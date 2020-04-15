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﻿打擊非法電動車 警拘13男女

2020-04-15 列印
　　警方四日復活節假期期間在各區打擊非法使用電動可移動工具，拘捕十一男二女，檢獲八輛電動滑板車、兩架電動單車、二輛電動三輪車及一輛電動單輪車。被捕人士涉嫌駕駛未有登記車輛、駕駛時沒有有效駕駛執照，及沒有第三者保險而使用車輛。

　　警方表示，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法。
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