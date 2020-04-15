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﻿IMF經濟預測：港今年負增長4.8%

2020-04-15 列印
　　國際貨幣基金組織（IMF）指新冠肺炎疫情令經濟活動停擺，預計今年全球經濟將收縮百分之三，預測全球將可能面臨二十世紀三十年代大蕭條以來，最嚴重經濟衰退，在亞洲四小龍方面，香港受到的衝擊最嚴重，今年經濟成長率為負百分之四點八。

　　IMF表示，新興及發展中經濟體今年可能收縮約百分之一，中國大陸是少數今年仍有增長的國家，料百分之一點二左右。IMF預測稱，新冠肺炎將在今年第二季度在大多數國家達到高峰，並在下半年逐漸消退，商業領域的停業和其他遏制措施也將逐步取消。

　　IMF預料明年全球經濟恢復增長百分之五點八，該機構又指出，有關預測存在極大不確定，具體取決於疫情發展。
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