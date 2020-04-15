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24歲男理大衝突期間藏武器囚十月

2020-04-15 列印
　　去年十一月理工大學衝突事件中，二十四歲青年在尖沙咀管有伸縮棍、鋸刀及摺刀等武器，少年早前承認管有違禁武器及管有攻擊性武器等三罪，案件押後至昨日以候索取勞教中心報告量刑。

　　署理主任裁判官嚴舜儀接納被告自十一月還柙至今，已深切反省有悔意，判囚十個月，更寄語被告日後行事勿衝動，要三思而後行。

　　嚴官判刑時指，判刑須考慮立法精神，懲罰性的刑罰不能避免。被告曾向懲教人員稱，案發當日有人將武器交予自己。

　　嚴官指被告一旦管有該些武器，必定有其意圖及目的，不論出於任何理念，若被告使用該些武器，會對他人的安全構成極大風險，所幸無證據顯示被告曾使用武器，考慮所有因素後，接納被告有悔意，判囚十個月。

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