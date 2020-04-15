24歲男理大衝突期間藏武器囚十月

署理主任裁判官嚴舜儀接納被告自十一月還柙至今，已深切反省有悔意，判囚十個月，更寄語被告日後行事勿衝動，要三思而後行。
嚴官判刑時指，判刑須考慮立法精神，懲罰性的刑罰不能避免。被告曾向懲教人員稱，案發當日有人將武器交予自己。
嚴官指被告一旦管有該些武器，必定有其意圖及目的，不論出於任何理念，若被告使用該些武器，會對他人的安全構成極大風險，所幸無證據顯示被告曾使用武器，考慮所有因素後，接納被告有悔意，判囚十個月。
現年六十一歲的莫華倫，早前曾赴美國及德國，之後在泰國確診新冠肺炎，他曾經發燒。據悉，他在上月十七日至本月十一日在泰國Bangplee醫院就醫，一度入住深切治療病房，並需要聞氧氣，其間曾接受藥物kale...
2020-04-15
全球疫情持續，而早前英國更傳出5G會影響身體健康導致容易染上肺炎的陰謀論，更發生燒毀發訊塔的情況，令英國推行5G網絡建設蒙上陰影。加上英國首相約翰遜入院，近月有消息指，由於疫情影響經濟，英方或重新考慮5G合作夥伴。 中國電訊商華為英國發信回應，英政府如因無證據的指責，而將華為從英國5G網絡建設中排除，將不利於英國發展。華為更表示將在英建三新倉，保供應鏈。 據外媒指華為於公開信中表示，由於英國疫情爆發後，民眾的生活方式改變對電訊系統帶來壓力，移動數據使用量大增逾百分之五十。華為目前與四家英國電訊公司合作，以確保網絡服務正常。另，華為將在英國建立三個新倉庫，以保障供應鏈。 據英...
2020-04-15
烏克蘭除了面對疫情持續延燒，同時切爾諾貝爾核電站禁區的森林大火仍然燃燒中。直至周一（十三日）為止，火勢已蔓延至禁區內儲存輻射物的地點約二公里處。目前已有三百多名消防員和六架飛機投入滅火行動，不過火勢尚未得到控制。外界憂慮，大火燒毀被輻射污染物會對當地民眾造成健康風險。 據報，目前消防員正在加緊灌救，並清除核電廠石棺外的樹木，以防火勢繼續蔓延。當局指強風導致火勢迅速蔓延。當局又強調，有關核輻射水平未有超標，警方已拘捕了一名涉嫌在核電廠禁區附近縱火的男子。早前烏克蘭環保監測機構表示，當地的輻射指數已經超標，中心點更一度超標十六倍。 雖然當局否認被大火吞噬的部份範圍輻射水平有所上...
2020-04-15
元朗和生圍大型洋房屋苑加州花園，是次走訪該屋苑其中一座向正南的花園洋房，面積1198方呎，3房1套間隔，大廳外連私人花園，園內有流水水池等，閒時可聽到不少鳥鳴叫聲，是不少生活節奏急促的都市人安居之所。...
2020-04-15
市場繼續憧憬疫情緩和，外圍股市氣氛好轉，即使有大企業首季業績欠佳，美股杜指早段仍升逾500點。杜指曾升578點，見23969點，升幅達2.5%，直逼二萬四大關。標普500指數及納斯達克指數，早段亦分別...
2020-04-15
祖雲達斯球星C朗拿度周一在社交平台分享家中操練趣事，最後把亂入的龍鳳胎子女當啞鈴舉起，皆大歡喜。同時，這名葡萄牙隊長早前還引領一眾國腳捐款抗疫，難怪網民大讚他是好爸爸，也是好球員。 新冠肺炎疫情持續，C朗目前仍留在家鄉馬德拉島，周一在社交媒體分享短片，可見此子做仰卧起坐期間，遭一對兩歲龍鳳胎馬迪奧和馬莉亞亂入拍打其頭部。最後，這名三十五歲射手決定進行親子操，把他們當作啞鈴輪流舉起，寓練習於親子。 好爸爸行善積德 葡萄牙國家隊早前自發成立基金籌得四百七十萬歐羅（約三千九百萬港元），幫助業餘球隊渡過疫情，善款中包括眾國腳捐出躋身二○歐洲國家盃決賽周的五成花紅，曼城中場貝...
2020-04-15
有說音樂是世界的共同語言，能療瘉人心。大抵如是，年輕的鋼琴家張緯晴（Rachel）彈奏時，總能接通作曲家的情感與故事，並傳遞予聽眾。 在香港這片彈丸之地，不能單靠演奏賴以維生，對音樂的追求可謂...
2020-04-15
現年53歲、曾執導《艋舺》和《軍中樂園》等電影的著名台灣導演鈕承澤，上年初在台北被起訴性侵電影《跑馬》劇組女工作人員，當地法院昨日宣判鈕承澤強制性交罪一審罪成，判處4年有期徒刑。法官更指鈕承澤被揭犯案...
2020-04-15
本港新冠肺炎疫情有趨向緩和之勢，由本月九日起再沒有出現本地感染病例，而過去三日都是個位確診數字，而且大部份患者均有外遊記錄，很大程度上反映本地疫情已穩定下來。雖然大家仍須審慎，以防病毒反撲，但現在是好時機，籌劃疫後的正常生活，其中恢復各行業運作，至為重要。 經過三個多月的疫情蹂躪，多個行業飽受衝擊，部份重災行業要減薪、裁員，甚至暫停營業。隨著患者人數減少，市面陸續回復生氣，雖然未知疫情何時消失，但各行各業應做好預備，務求收復失地，首先要做的，是讓更多員工復工。例如物流業，受累於環球疫情和各國封關措施，貨運量大跌，業務受到衝擊，但隨著中港疫情有退潮跡象，應重新部署人力，以擴大...
2020-04-15
曾在《星島馬訊》的專欄提過，選馬有時會遇上主觀判斷和客觀事實的矛盾，剛周日賽事又出現一新例。 「哈蝦王旺」上仗在464場次谷草一千米跑第四，事後除了證明賽事水準極高之外，在「濃有」升班再出都只僅敗之後，已確認在464場次當日走三疊應是不利，換言之，「哈蝦王旺」是蝕了偏差的高水準賽事出品，乃客觀事實。然而，此駒並無田草根據，而且周日一戰排三檔，若要稍留取遮擋的話，隨時全程走不利跑線，加上賽前操練不算積極，主觀判斷不似搏殺格，所以最終並無揀選。結果大家都知道了，「哈蝦王旺」陣上際遇比預期好，終於爆出冷W。 對與錯，雖然不能以單一例子一錘定音，但再三證明，實力馬若只因一些不確定的...
2020-04-15