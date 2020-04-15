﻿旺角區四小時三宗斬人﻿ ﻿四男女受傷一人耳被削﻿

旺角及油麻地四小時內發生三宗斬人案，共有四名男女受傷，其中旺角一名被斬事主耳朵被削去半截，幸無性命危險。警方經調查後，不排除三宗案件有關連，刻正向傷者了解被斬原因及追緝兇徒歸案。



前晚十時許，三十八歲姓陳男子與女友人，沿旺角奶路臣街途至近通菜街，突然有三名持刀男子尾隨衝近，不由分說揮刀狂斬男事主，他不及閃避，背及耳中多刀受傷，當場濺血，其中右耳被削斷半截重創。在場女友人見狀驚慌呼叫。兇徒傷人後持刀逃去，數名男途人見狀協助傷者急救及報警。救護員趕至將半昏迷傷者送伊利沙伯醫院搶救，情況嚴重。旺角警區反黑組已接手調查。



昨凌晨零時許，二十八歲姓鄭男子與二十四歲姓凌女友消夜後，折返旺角西洋菜南街近登打士街取回私家車時，遭兩名兇徒走近，以鐵通襲擊男事主，其女友呼叫時亦遭毆打，兇徒傷人後逃去。警方接報到場，一度兜截可疑人，但無發現，受傷情侶面和手受傷，救護員到場為兩人急救後送院治療。



凌晨一時四十分，四十二歲姓高男子駕七人車至油麻地德興街時，疑遭兇徒駕乘兩私家車尾隨追蹤而至，兇徒以兩私家車前後挾停事主車輛，七名刀手落車擊碎事主車窗玻璃後，伸刀入車內斬傷事主，傷者負傷開車企圖逃走，但失控撞及另一輛泊於路邊私家車，立即棄車逃入附近一間酒店。刀手傷人後跳上接應私家車逃去，警方接途人報案到場，將手部被斬傷事主送院。傷者稱不明被斬原因。警方初步調查後，不排除三宗斬人案有關連，正調查兇徒傷人動機。



