  • 2020年4月15日 星期三
  • 23º
  • 66%
熱門： 新冠肺炎消委會郭榮鏗口罩葵盛邨

日報新聞 > 港聞

攜電槍疑來港犯案 內地人蛇流浮山被捕

2020-04-15 列印
　　人蛇攜電槍等武器來港疑犯案被捕。昨晨十一時許，有途人路經流浮山稔灣路近上白泥時，發現一個睡袋及一對鞋放置路旁，附近有一名可疑男子徘徊，遂暗中報警。

  警員接報趕至，當場截停一名二十六歲姓薛內地男子，在其衣物及其睡袋共檢獲一支電筒形電槍及三支胡椒噴劑，立即將他拘捕。

　　被捕男子因無法出示身份證明文件，經查問下承認剛自內地偷渡入境。警員一度懷疑他有同黨在附近，但搜索無發現，以非法入境、藏有攻擊性武器及無牌藏有火器彈藥共三宗罪，將他拘捕帶署進一步調查。警方不排除被捕男子攜電槍等武器來港犯案，案件交由元朗警區刑事調查隊偵查。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd