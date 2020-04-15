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古法涼茶養生保健 Jetso App送逾千養和堂涼茶券

2020-04-15 列印
古法涼茶養生保健 Jetso App送逾千養和堂涼茶券
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　　日日都有疫情新聞，令市民憂心，避免出街但又要周圍撲防護產品，要喺「疫境」自強，唔單止戴口罩，飲番碗三十幾年老字號嘅古法炮製涼茶有助增強抵抗力㗎！本地涼茶館「養和堂」聯同Jetso App送出過千張價值二十蚊嘅涼茶券，幫助全港市民改善體質共同抗疫。

　　涼茶券可以換領唔同功效嘅涼茶，好似緩解疲勞、清肝利濕、益胃健脾功效嘅雞骨草茵陳茶、提神祛濕兼清瘡毒嘅龜苓茶、去毒解熱同健胃整腸嘅美顏金牌龜苓膏、仲有流感抗疫茶同埋靈芝羅漢果茶等。養和堂喺香港自設廠房，日日新鮮炮製一系列嘅健康飲品同食品，幫助市民調理身子，嚟緊旺角同上水都有新店喺逆市中為市民服務。

　　由即日起至四月十九日開Jetso App玩遊戲，就有機會贏養和堂涼茶券一套五張，名額二百五十個！立即掃描QR Code下載頭條Jetso App啦！

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