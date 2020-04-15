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竊賊拆骨掠件 車主悲尋回爛車

2020-04-15 列印
竊賊拆骨掠件 車主悲尋回爛車
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　　失車尋回可惜已被「拆骨」。五十四歲姓曹男子，一年前考獲電單車牌後，花了三萬八千元買下一輛電單車代步，上月底將車泊於大角咀通州街，卻不幸被偷去。他事後透過網上社交平台尋車，昨晨十時許，有網友在深水埗醫局街的後巷發現有關失車（見圖），遂聯絡車主，車主抵達確認為其失車後報案。可是，電單車雖然尋回，車上的倒後鏡、電池及電線卻被偷走及剪爛，車主心痛不已。警方現正追緝偷車賊歸案。

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