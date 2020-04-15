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港超大埔「拖糧」 指贊助商出問題

2020-04-15 列印
　　新冠肺炎疫情下，港超仍未知何時復賽，衞冕的大埔出現「拖糧」情況，總監馮凱文表示，因為贊助商問題，球隊要延遲支薪，但強調老闆已承諾出糧，只是遲了約兩周支薪，合理亦可諒解，不擔心球會財政狀況。至於球員合約，馮凱文指會與贊助商及球員商討，暫時未出現解約情況，具體方案要待足總落實賽程安排才能決定。

　　有消息指，足總向各港超球會提出初步復賽建議，計劃九月底重開賽季，並於十一月初完成，下季緊接在十一月下旬重開，預計兩季相隔三周，同時今季不設升降班安排。本地球會標準流浪的總監李輝立贊成相關建議，又指若果政府贊助球會每場約二萬元的租場費，流浪願意完成今季賽事。

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