﻿元朗務農漢發燒 疑遭毒蚊叮 新肺炎未止 登革熱又早爆

本港新冠肺炎疫情稍見緩和，登革熱疫情竟提早來犯。衞生訪護中心昨天公佈，錄得今年首宗登革熱本地個案，比正常夏天提早出現。患者是一名元朗崇山新村男長者，他每天落田耕種，因持續發燒入院，驗血對登革熱呈陽性，現在情況穩定。元朗區議員透露，食環署昨天和今日派員入村大滅蚊。根據醫學文獻，首次感染登革熱的病情一般較輕，再感染時有較大機會變重症，嚴重可致命。



今年首個本地登革熱病例，患者為一名八十四歲男子，居於元朗崇山新村，無外遊紀錄，經常到同村家人的後園耕作。他本月三日到元朗門診覆診高血壓時發燒，其深喉唾液對新冠病毒呈陰性，因為持續發燒，上周二（七日）到博愛醫院急症室求醫，同日轉送屯門醫院，驗血發現對登革熱呈陽性。患者現已退燒，情況穩定。他指出，村內及後園有蚊，卻記不起曾否被叮咬。其太太及同村的家人沒有病徵，正接受醫學監察。



妻及家人接受醫學監察



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，非常關注及擔心今年首宗本地登革熱，因四月並非雨季，天氣未轉熱，但本地有蚊媒仍可引起大型爆發，若出現爆發，醫院要同時應付新冠肺炎及登革熱，會非常麻煩。她說，事件或涉未察覺的輸入個案在傳播病毒，呼籲公眾要在家居滅蚊。中心發言人指，曾到崇山新村一帶並出現登革熱病徵的人士，應致電中心熱線（2125 2374）。



十八鄉東區議員李俊威對本報說，崇山新村仍有農務運作，是一條較原始村落，村內有大型排水渠和水井，不排除積存污水而滋生蚊蟲。李指，患者大部份時間在村內務農，介乎第四、五區之間。他又稱，食環署潔淨組數名人員一身防護裝備，昨晚入村滅蚊，今日將會有另一場更大規模的滅蚊行動，包括噴射滅蚊油、探測水源及嘗試尋找出蚊卵的位置等。



崇山新村一連兩天大滅蚊



截至本月八日，本港今年錄得十九宗外地傳入的登革熱個案，主要來自菲律賓及印尼。本港去年共錄得一百九十六宗外地傳入及一宗本地個案。前年，長洲及黃大仙獅子山公園分別爆發登革熱疫情，共錄得二十九宗個案。



登革熱病毒經蚊子傳給人類，共有四種不同血清型，每一型均可引致登革熱及重症登革熱。首次感染者病情一般較輕，病瘉後對該血清型病毒會產生終生免疫能力，但對其他三種血清型病毒只有部份和短暫的交叉免疫能力，若再感染其他血清型登革熱病毒，出現重症登革熱的機會較高，嚴重者可以致命。