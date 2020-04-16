【親子玩烘焙】10款健康好味蛋糕食譜

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元朗務農漢發燒 疑遭毒蚊叮 新肺炎未止 登革熱又早爆
本港新冠肺炎疫情稍見緩和，登革熱疫情竟提早來犯。衞生訪護中心昨天公佈，錄得今年首宗登革熱本地個案，比正常夏天提早出現。患者是一名元朗崇山新村男長者，他每天落田耕種，因持續發燒入院，驗血對登革熱呈陽性，...
2020-04-16
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華為發信警告英國 拒5G合作將不利發展
全球疫情持續，而早前英國更傳出5G會影響身體健康導致容易染上肺炎的陰謀論，更發生燒毀發訊塔的情況，令英國推行5G網絡建設蒙上陰影。加上英國首相約翰遜入院，近月有消息指，由於疫情影響經濟，英方或重新考慮5G合作夥伴。 中國電訊商華為英國發信回應，英政府如因無證據的指責，而將華為從英國5G網絡建設中排除，將不利於英國發展。華為更表示將在英建三新倉，保供應鏈。 據外媒指華為於公開信中表示，由於英國疫情爆發後，民眾的生活方式改變對電訊系統帶來壓力，移動數據使用量大增逾百分之五十。華為目前與四家英國電訊公司合作，以確保網絡服務正常。另，華為將在英國建立三個新倉庫，以保障供應鏈。 據英...
2020-04-15
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切爾諾貝爾大火 已逼近核反應堆
烏克蘭除了面對疫情持續延燒，同時切爾諾貝爾核電站禁區的森林大火仍然燃燒中。直至周一（十三日）為止，火勢已蔓延至禁區內儲存輻射物的地點約二公里處。目前已有三百多名消防員和六架飛機投入滅火行動，不過火勢尚未得到控制。外界憂慮，大火燒毀被輻射污染物會對當地民眾造成健康風險。 據報，目前消防員正在加緊灌救，並清除核電廠石棺外的樹木，以防火勢繼續蔓延。當局指強風導致火勢迅速蔓延。當局又強調，有關核輻射水平未有超標，警方已拘捕了一名涉嫌在核電廠禁區附近縱火的男子。早前烏克蘭環保監測機構表示，當地的輻射指數已經超標，中心點更一度超標十六倍。 雖然當局否認被大火吞噬的部份範圍輻射水平有所上...
2020-04-15
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屋苑錄用家減價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，美聯助理聯席董事李聖智表示，柴灣杏花邨31座高層5室，面積561方呎，三房間隔，議價後以890萬成交，呎價15865元。原業主於11年2月以498萬購入...
2020-04-16
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大銀行業績乏善足陳 零售數據差 美股挫445點
美國零售數據欠佳，大型銀行的首季業績亦乏善足陳，外圍股市早段走勢疲弱。美股杜指開市後顯著下跌，早段跌483點，見23480點，跌幅2%。標普指數早段亦跌2%，納斯達克指數則跌1.6%。港股夜期中段跌1...
2020-04-16
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C朗返意 復操ready 老婦人集結
消息指祖雲達斯周二已要求C朗拿度、希古恩等九位早前返回祖國避開新冠肺炎疫情的外援，本周末前返回意大利，完成十四日隔離後，便復操等待意甲重啟。其中，C朗近日已開始在葡甲球會國民隊的主場展開戶外操練，為重返球場做好準備，同時看到歐洲各大聯賽重燃戰火的曙光。 肺炎疫情三月中旬在意大利急速爆發，意甲隨即暫停至今，一眾老婦人外援包括葡萄牙射手C朗拿度、阿根廷前鋒希古恩、巴西翼鋒杜格拉斯哥斯達和波斯尼亞中場比真歷等，合共九人已返回家鄉避疫。隨住歐洲五大聯賽陸續有復賽計劃，包括意甲各隊有望在五月四日復操，最快二十日重啟聯賽，故老婦人要求各外援本周末前回來，隨即按政府規定隔離十四日...
2020-04-16
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第二代預售中 Hustler繼續開心
鈴木全新第二代Hustler上周忽然到港快閃預展，吸引大批擁躉預約參觀先睹為快。新車內外設計繼續潮趣開心，包裝全面升級，據知5月15日（五）前落訂認購早鳥優惠價為$169,800起，首批最快9月交付。...
2020-04-16
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國際巨星紛響應「一同宅家」打氣騷 Gaga做搞手 網上任睇 學友Eason齊撐抗疫醫護
張學友及陳奕迅今月將聯同多位國際名人、巨星，包括：Lady Gaga、Taylor Swift、Billie Eilish和碧咸夫妻等，演出慈善基金組織Global Citizen的盛大慈善演唱會《O...
2020-04-16
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社論——毒蚊殺到 清潔運動莫再拖
市民力抗新冠肺炎病毒三個多月，正當疫情稍見緩和，一波未平一波又起，政府公佈發現今年首宗本地登革熱病例，並形容情況令人擔心，因為登革熱通常在夏天出現，現時仍是四月，即錄得首宗本地病例，或顯示提早爆發。不論如何，港府須研判對策，即時推行原本去年展開的全港清潔大行動，不能再拖。 世衞多年前警告，隨着全球暖化，有利昆蟲生長，由此而引起的疫病會增多，並預測登革熱或會大爆發。事實證明，世衞所言非虛，多個東南亞國家近年受登革熱困擾，而本港兩年前錄得較大型登革熱疫情，共錄得二十九宗個案。公眾不能輕視登革熱病，因病媒蚊子難以消除，加上成為風土病後難以掃除，更甚者，是第二次患者病情會較重，或有...
2020-04-16
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馬場浮世繪——容天鵬合進二百W
容天鵬昨晚憑「合進駒」食頭胡，而此場頭馬亦是他在港從練的第二百W，認真可喜可賀，賽後練者表示這是自己的一個里程碑，非常值得高興，美中不足的是因為疫情關係，所以未能影張頭馬靚相留念。 馬場浮世繪
2020-04-16
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