網購防疫物品 消委會接逾760宗投訴

疫情下，市民透過代購網站或社交平台購買防疫物品。消委會在今年首三個月接獲逾七百六十宗相關投訴，主要涉貨品延誤及退款爭議，當中有個案需轉介警方。



有投訴人在二月初透過社交平台，以三百元購買一盒日本口罩，付款後賣方一直拖延，後來刪除帳號。由於無賣方營商資料及聯絡方法，且貨款經由流動支付服務支付予個人銀行戶口，屬個人交易，故將個案轉介警方。



另有投訴人購買口罩後久未獲發貨，要求退款，但需付相等於貨款百分之三的手續費，認為賣方無法履行承諾，對無法全額退款感不合理。



消委會建議，市民應盡量選用信譽良好、營商資料較全面，以及設有實體門市的商戶，並仔細閱讀銷售帖文中的貨品陳述及銷售條款，尤其是預計到貨日期。



