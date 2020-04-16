評香港維護國安制度不完善駱惠寧：須盡快制定法律

昨日是全民國家安全教育日，中聯辦主任駱惠寧致辭時表示，香港回歸以來，維護國家安全的制度不夠完善，國安觀念薄弱，是「突出的短板」，將會成為致命的隱患，強調要盡快制訂、修改法律及執行機制。特首林鄭月娥亦指，香港有憲制責任維護國家安全。



香港政策研究所昨在網站上載多位嘉賓致辭的影片，駱惠寧在片中說，香港回歸近二十三年，國家安全始終是突出的短板，會在關鍵時刻成為致命隱患，強調要盡快在維護國家安全的法律制度和執行機制層面下工夫，該制定的制定、該修改的修改、該激活的激活、該執行的執行，決不能讓香港成為國家安全的風險口。



他指，香港去年六月以來持續發生的暴力激進行為，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全，如違法得不到應有懲治，引來的會是更多的效仿，侵蝕法治的『蟻穴』得不到清除，摧毀的將是國家安全的「大壩」，對任何危及香港法治根本的行為，大家應當「零容忍」。



林鄭：香港有憲制責任



林鄭承認，香港有憲制責任維護國家安全，如違法活動若未能有效遏制，將可能提升到危害國家安全的層面，強調特區政府堅定維護香港安全和穩定，不但是對香港特別行政區負責，也是對中央人民政府負責。



保安局局長李家超指，香港去年七月起發生多宗炸彈案，手法與本土恐怖主義相似，強調香港未就二十三條立法，是特區政府的空白，當局會繼續創造有利立法的條件。全國政協副主席、前行政長官梁振英提到，香港反對派已經變成英美對華較勁的棋子，但香港社會對這種現象無動於衷，值得深思。



