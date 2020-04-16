﻿李慧琼促政府為23條立法

對於中聯辦主任駱惠寧指，香港維護國家安全的制度不夠完善，民建聯主席李慧琼認為，政府須考慮就《基本法》二十三條立法。李慧琼表示，在反修例風波期間，許多議員要求外國政府干預香港事務，一國兩制有獨特的優勢，但同時不能成為國家安全的缺口，政府對此必須正視，需考慮就二十三條立法，堵塞漏洞。



但民主派會議召集人陳淑莊則強調，中央政府一周內接連干預香港事務，質疑香港的自治權已所剩無幾，更不用說可創造良好的法治及社會環境，為二十三條立法。她強調，香港社會正用自己的方式，處理過去一年的躁動和不安，強調中央政府加以干預，對香港沒有好處。民主黨主席胡志偉認為，中央向來都希望特區政府盡快為二十三條立法，但如果「急就章」，需自行承受新一輪政治壓力，所造成的後果，未必是當局願見。



