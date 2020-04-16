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咖啡師學徒燒國旗 判240小時社服令

2020-04-16 列印
　　二十一歲咖啡師學徒去年九月夥同其他參與「光復屯門公園」的示威者，在屯門大會堂外撕毀、踐踏及焚燒國旗，他早前承認一項侮辱國旗罪，昨在屯門裁判法院被判處二百四十小時社會服務令。

　　張潔宜署理主任裁判官指出，國旗是一個國家的象徵和尊嚴，侮辱國旗罪最高刑罰是罰款五萬元和監禁三年，背景報告指被告鄧智樂是一名善良和勤奮好學的青年，但案情指他確實有點燃國旗。裁判官認為被告犯案屬一時衝動，故判處社會服務令。

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