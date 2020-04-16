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中聯辦副主任卸任

2020-04-16 列印
中聯辦副主任卸任
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　　中聯辦再有人事調動，國務院昨公佈人事任免，香港中聯辦副主任楊健（見圖）被免職。據悉，楊健已經年滿六十一歲的退休年齡。二○一三年他由廣東省調職來港擔任中聯辦副主任，他曾擔任新華社江西分社記者，採編副主任、採編主任、副社長、代社長、黨組副書記等職務，在中聯辦分管宣傳文體工作。

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