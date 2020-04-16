DSE下周開考7‧22放榜 倘疫情惡化或會取消

新冠肺炎疫情影響文憑試考生備戰，教育局昨正式宣佈中學文憑試如期在本月二十四日開考，目標七月二十二日放榜，但萬一疫情惡化，不排除取消，屆時會按考生的校內成績和過往學校文憑試的表現，評估成績等級。局方提醒考生須佩戴口罩應考。



教育局局長楊潤雄昨午宣佈，今年中學文憑試各科筆試將於下周五開考，需時約一個月。他指萬一情況有變，兩後備方案是分別延遲至五月二十二日，或六月十一日繼續進行，放榜日期則相應延後至八月。若最終不能在六月十一日開考，將會取消文憑試，改以校內成績評估考生，到時將無法為自修生評定成績。有關文憑試的防疫安排，楊潤雄指已為考生準備二十萬枝便攜式酒精搓手液，大部份試場座位會保持一點八米安全距離，考生進入試場前，會消毒鞋底、探測體溫及提交健康申報表。考生需全程佩戴口罩，不論外科口罩，還是布口罩及俗稱「豬咀」的防毒面罩均接受。



考評局秘書長蘇國生說試場會透過熱源影像系統監察考生體溫，若超過攝氏三十八度會改用額探及耳探，或讓考生休息十至十五分鐘再量度，如仍超過警界線就會要求考生離場；而試場主任也可酌情延遲開試時間。他又指今日起會發出更新的准考證，考生需要帶備新舊兩張准考證應考。另外，楊潤雄說考生多數在早上七時至八時乘搭公共交通工具赴考，呼籲全港僱主容許僱員彈性上班，分散人流，讓考生順利到達試場。



教聯會指如因考試延期而延遲放榜，須及早公佈大學聯招的安排。若考生因身體不適而未能應考，會改以校內成績評估，家校會主席湯修齊關注學校如何能公平計算出成績，建議中學主動解釋評級準則。教育界立法會議員葉建源建議當局應向監考主任及監考老師充份介紹考試的安排，否則可能會出現不同的處理方式引起混亂。



