男主人被斬 兩保鏢救主受傷

紅磡發生英勇保鏢護主被斬傷案，昨午三時許，一名四十九歲男子，據悉為一間公司的高層，與其兩名分別三十三及四十九歲非洲裔保鏢，離開紅鸞道一大廈時，突然有兩名持刀南亞裔兇徒，其中有兇徒持刀，不由分說疑衝向三名事主及保鏢施襲。



現場消息稱，兇徒目標似為男主人，兩名保鏢見狀即上前護主時，三人同被斬傷，兇徒逞兇後登上一輛私家車逃去，離開前一度撞向其中兩事主及失控撞向另一私車家。警方接報到場將三傷者送院，治療後無性命危險。調查後案件列傷人，由九龍城重案組接手調查，及兇徒傷人動機。



