不滿傾向中國 令疫情全球擴散 ﻿特朗普閂水喉﻿﻿停向世衞撥款﻿

與世界衞生組織不咬弦的美國總統特朗普，昨在白宮記者會宣佈暫停向世衞撥款，批評世衞未有盡基本責任適時公佈新冠肺炎疫情的準確資訊，決策傾向中國一方，令疫情全球擴散，認為世衞嚴重失職，美國有義務向世衛全面問責。



美國單日新增逾二萬六千五百宗確診新冠肺炎個案，累計確診逾六十萬宗，超過二萬八千人死亡。而全球確診累計迫近二百萬，逾十二萬五千人死亡。特朗普稱美國仍會留在世衞，審視世衞有否改革，同時會與其他國家合作推動全球公共衞生。特朗普將在周四召開七大工業國集團領袖視像會議，討論應對全球疫情。



中國籲美履行對世衞義務



美國批評世衞在新冠肺炎疫情偏袒中國，共和黨多名參議員已去信世衞總幹事譚德塞，要求他在本月二十七日前，提供去年十月初至今年三月初期間所有疫情相關資料，並對多項爭議作出解釋，以利美國國會舉行聽證會，調查世衞如何協助中國隱匿疫情。



對於美國暫停向世衞提供資金，聯合國秘書長古特雷斯認為世衞必須得到支持，對戰勝新冠肺炎病毒疫情十分重要，再次呼籲全球團結抗疫。美國醫學會及微軟公司創辦人蓋茲均指，美國暫停向世衞撥款做法危險，呼籲特朗普三思。美國是世衞最大的撥款國家，每年提供逾四億美元撥款，佔世衞預算約一成半；而中國撥款約四千萬美元，是美國的十分之一。北京外交部發言人趙立堅敦促美國履行對世界衞生組織的義務，認為美國的決定將影響全世界。



另外，歐洲多地新型冠狀病毒疫情漸見放緩，意大利單日新增二千九百多宗確診，是一個月以來最少，累計確診人數十六萬二千多宗，死亡逾二萬一千人。西班牙確診逾十七萬四千宗，死亡超過一萬八千二百人；英國則有九萬四千多宗確診，超過一萬二千人死亡。



