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鍾南山讚港防疫做得好 成功在望

2020-04-16 列印
　　國家衞健委公佈，截至昨日凌晨零時，內地新增新冠肺炎確診病例四十六宗，三十六宗為境外輸入，十宗本地個案分別來自黑龍江和廣東，湖北新增一人死亡。全國累計確診病例八萬二千二百九十五宗，三千三百四十二人死亡，逾七萬七千八百人康復。

　　國家衞健委高級別專家組組長鍾南山稱讚香港表示，香港在及早發現感染病人及做好追蹤密切接觸者方面的防疫措施做得很好。因為確診病人在出現病徵首三至四日，其體內的病毒載量最高，若未盡早隔離，可造成大規模社區爆發。他呼籲港人不要鬆懈，並認為若香港與內地共同努力，將會取得抗疫成功。

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