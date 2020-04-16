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39款包裝食鹽 六成含金屬污染物

2020-04-16 列印
　　消委會測試三十九款預先包裝食鹽，發現其中六成樣本即二十五款含金屬污染物，而Viking Salt煙燻鹽檢出致癌的多環芳香烴。

　　二十五款樣本檢出至少一種金屬污染物，當中兩款岩鹽樣本超出標準，包括價格最高、達四百四十元的The Original Himalayan Crystal Salt「喜馬拉雅山水晶幼鹽」，每公斤含鉛三毫克，而加康栢CanBest「秘魯天然淺粉紅岩鹽粗粒及人手採集」樣本的的總砷含量亦略為超標；鉛可影響兒童的神經發育及降低智力。

　　消委會亦首次在四款海鹽樣本中檢出多種微塑膠，當人體攝入後，不一定能排出毒素。

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