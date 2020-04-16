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去年超市貨品售價 食米加幅最大達8.5%

2020-04-16 列印
　　消委會調查發現，去年香港三大連鎖超級市場共二百三十項貨品的總平均售價，較前一年上升百分之零點六，當中以「食米」價格的平均加幅最大，達百分之八點五，有牌子升幅更高達百分之十八點五。消委會表示，有食米供應商反映，內地去年開始由美國進口大米，加上澳洲近年極度乾旱及受嚴重山火影響，種植稻米成本及食米價格有上漲壓力。

　　二月初開始，網上出現無米及無廁紙等傳言，市民開始搶購商品，導致供貨緊張，價格上升，但香港的採購能力強，呼籲消費者不要過度囤積貨品。

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