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美股中段跌620點

2020-04-16 列印
　　美國周三股市開市杜指略為下跌，中段跌幅擴大，報二三三二九點，跌六百二十點；納指則報八三五七點，跌一百五十八點。滙控美國預託證券價格見三十九點五三港元，跌一點○七港元；騰訊則見三百九十二點二六港元，跌二點七四港元。紐約期金報每盎司一千三百七十九美元，跌二十九點九美元；紐約期油則報每桶十九點四九美元，跌零點六二美元。
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