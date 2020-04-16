﻿14歲數學神童﻿﻿破格升讀理大﻿

香港再有一位神童跳級入讀大學，年僅十四歲的葉振延去年完成中二課程後，獲理工大學破格取錄，現就讀投資科學及金融分析（榮譽）理學士學位課程一年級，成為年紀小小的大學生。



智商達一百四十一的葉振延在家中排行第二，有一名較他年長五歲的哥哥，以及一名較他年幼五歲的妹妹。他自幼極具數學天賦，兩、三歲時已經可以全盤掌握乘數法則；就讀小一及小二時，已完成整個小學數學課程。即使父母並非從事教育，但洞悉他對數學原理甚有興趣，亦支持他自由發展。



小學時期，他分別考獲中學教育普通證書（IGCSE）及普通教育高級程度證書（A-Level）數學科B級及C級成績。其後入讀保良局唐乃勤初中書院中一時，更獲International A-Level數學科A級佳績，並獲理工大學的有條件取錄；至中二時，應考A-Level進階純數科及物理科，分別取得A*及C級成績，結果去年以十四歲之齡，成功入讀投資科學及金融分析（榮譽）理學士課程。



葉振延透過新聞稿指大學生活相當愉快，也適應得不錯，無論課堂內外皆能與同學們打成一片，享受學習過程；未來希望朝學術發展，完成碩士及博士課程，再可能往海外讀博士後課程。唐乃勤初中書院校長黃仲奇認為既然他有能力振翅高飛，學校便應全力支持和配合。



理大發言人指葉振延曾參加「中學生研究實習計劃 2018/19」，期間教學團隊觀察到葉同學在數學方面的天賦。考慮到葉同學的學習及個人成長需要，理大有提供身心發展輔導。一如其他理大學生，葉同學亦可按其興趣參加海外交流活動。而理大多年來透過聯招及非聯招途徑，先後取錄了數十名十六歲或以下的優秀學生。



翻查資料，一二年末代高考，同樣年僅十四歲的神童伍國頌入讀港大化學系；而早在○七年時，九歲「數學神童」沈詩鈞亦獲浸會大學數學系破格取錄。



