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躁住戶毀座廁 釀全層「糞災」

2020-04-16 列印
■住戶求助區議員，管理處其後派清潔工人清理樓層污物。
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　　新冠肺炎疫情下，葵涌葵盛東邨一單位住戶，不滿房署未能即時為其更換瘀塞的座廁，前日竟激動將座廁擊毀「洩糞」，導致整個樓層臭氣熏天。

　　據悉，事發地點為盛安樓一低層單位，該男住戶前日發現單位坐廁瘀塞，於是向管理公司投訴，卻未能獲即時更換，他非常不滿，一時激動下擊毀座廁，糞便溢出地上。住戶事後將糞便及垃圾棄置走廊及樓層垃圾桶，連升降機大堂、太平門及牆身亦沾滿糞便。街坊大受困擾，更恐怕疫情下病毒散播，向區議員求助。管理處職員事後派清潔工人清理樓層污物，同時派員更換該單位座廁，事件才結束。

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