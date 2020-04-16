﻿易志明急召陳帆補漏﻿ ﻿綠色小巴業界感滿意﻿

政府上周宣佈第二輪防疫抗疫基金，當中資助客運業安排只涉的士和紅色小巴，未有補貼綠色小巴。綠色小巴商會代表陳文俊說，消息一出，當晚立法會議員易志明即向運房局局長陳帆反映，得知溝通後補回津貼，令業界感滿意。



對政府「漏招」，綠色小巴商會代表陳文俊說，外界對的士和小巴營運模式易混淆，分別是綠色小巴有經營者照顧車主和司機，而經營者可以沒有車，卻須負擔車租、油費及人工。與紅色小巴及的士不一樣，綠色小巴須按運輸署服務詳情表營運，每天定時出車，而紅色小巴載客量少的時候可以停駛，除車租外可省回油費及薪金等開支。他指綠色小巴生意大跌，急需營運資金應付員工薪金等開支，第二波資助對他們來說非常重要，預計有助同業「捱」大約四個月。



他指，早前有運輸署官員與業界聯絡，查詢司機人數、年齡、薪金及車租等，料溝通出問題而沒注意綠色小巴情況。而上周消息一出，立法會議員易志明迅速與業界包括綠色專線小巴總商會主席蘇世雄及冠榮車行董事馬僑生等溝通，掌握資訊後與運房局局長陳帆聯絡，表達營辦商的困難。馬僑生指，業界對政府「補漏」反應快速及議員即時跟進的表現感滿意。



陳文俊透露，由過年後起，受疫情影響，綠色小巴生意下跌四、五成，停課沒有學生搭車，上下班乘客明顯減少。於第二波疫情及「限聚令」後更甚，大部份路線晚上八時後「為開而開」，很多時乘客只有一、二人。其中受影響最嚴重的包括醫院線及郊遊路線，前往醫院覆診人數大減，周六日更沒人搭。而上周日天氣轉好有較多人郊遊，但彌補不到平日因燒烤場關閉而客量大降的損失。



他補充，綠色小巴專線司機近一半是六十五歲以上，不在資助範圍內，雖然他們會以資助金額優先分配來支付僱員薪金，但金額相對紅色小巴會較少，並稱今次政府算「鬆手」，對業界應急很有幫助。



