郭炳江家族向基層捐萬個抗疫福袋

疫情下，新鴻基地產代理有限公司資深董事郭炳江及家人，由二月開始陸續透過多間非牟利機構，向基層市民捐贈一萬個「抗疫福袋」及一萬五千個飯盒。為應對疫情，郭炳江和家人每月透過十多間非牟利機構向基層家庭、長者、有經濟困難人士、殘疾人士等，派發一萬個「抗疫福袋」及一萬五千個飯盒。新鴻基表示，飯盒及「抗疫福袋」均由帝港酒店集團的同事製作，飯盒將透過聖雅各福群會、救世軍及膳心連基金派發；「抗疫福袋」經香港明愛、神託會、扶康會、香港家庭福利會等機構發放。 郭炳江亦在上周四與集團同事一同派發物資。他說，儘管現時酒店生意受到影響，但集團鼓勵員工幫助有需要的人，形容疫情雖令人心煩不安，希望大家發揮互助精神，渡過艱難時刻。他建議市民應把握居家的時間，多主動致電家人及朋友，形容需要保持社交距離，但人與人之間的心，可透過關懷拉近。



