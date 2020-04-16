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瑪麗前服務助理疑盜文件物資

2020-04-16 列印
　　港島西醫院聯網上周四接獲通知，指一名於二○一八年離職的瑪麗醫院病人服務助理，聲稱在職期間擅自取走醫院文件及醫療物資，並分別於本月九日及十四日將有關物品交回該院。有關文件記錄約三百七十名病人的姓名、身份證號碼、性別及少量臨牀資料。

　　院方已就事件報警，並通報個人私隱專員公署及呈報醫管局總辦事處。相關部門會檢視有關文件列印及銷毀流程，並加強職員保障個人資料私隱的教育工作，以防止同類事件再次發生。

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