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停課不忘多元學習 40蚊換購STEM英文圖書

2020-04-16 列印
停課不忘多元學習 40蚊換購STEM英文圖書
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　　STEM教育愈來愈受學校重視，透過科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）及數學（Mathematics）的跨學科教育，培養學生的學習興趣、提升創意和解難能力，以及發展創新思維。《英文虎報》The Standard特別為小學生準備咗《STEM Ideas》優質英文圖書，供讀者以優惠價四五折換購，立即把握機會，趁子女停課期間培養多元學習的興趣及能力！

　　《STEM Ideas》收錄一百篇實用英語文章，涵蓋科學、科技、工程及數學範疇，助孩子啓發思維，強化英語學習能力。每篇文附有網上語音版及中英對照詞彙表，邊聽邊睇邊學，清楚易明。即日至四月三十日憑指定印花到指定7-11及星島中心可以四十蚊換購一本。掃描QR code下載印花換購啦！

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