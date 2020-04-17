﻿任64客狂歡 官斥「有計劃」違關閉令 樓上吧偷雞開舖 首宗判囚

新冠肺炎病毒襲港三個多月，酒吧是爆疫高危場所，驅使政府本月三日指令包括酒吧、酒館等十一類場所暫時關閉，以遏止疫情上升。尖沙咀卻有一間樓上酒吧的負責人無視「關閉令」，也不顧客人聚集所面對的健康風險，繼續開門營業，招待六十四名顧客在酒吧內暢飲，負責人昨天在九龍城法院承認違反關閉令控罪，署理主任裁判官嚴舜儀判刑時斥責被告抱僥倖心態營業，更鎖上前門開後門逃避執法，屬有計劃地違規，故判他入獄七天，成為「關閉令」實施以來首宗判監個案。



現年二十三歲的酒吧負責人羅偉成，報稱任職廚師，控罪指他本月八日在九龍尖沙咀海防道三十八至四十號十三樓的泰斗酒吧，作為餐飲業務負責人，無合法的辯解，不遵從食物及衞生局局長根據法例發出的指示。



被告並無律師代表出庭，他在庭上承認控罪，求情時指身為酒吧負責人，須照顧十多個員工的生計，又指當日因有朋友慶生才開門營業。署理主任裁判官嚴舜儀問被告︰「點解唔飲果汁要飲酒？」被告無法回應，僅稱︰「無嘢講。」



被揭鎖前門開後門



嚴官判刑時指，酒吧是密封地方，警方執法時，酒吧內有六十四人聚會，其間不斷有人離開，相信聚集人數不止六十四人，直言在疫情下繼續營業，對客人和員工都非常危險。嚴官指，被告抱僥倖心態營業，鎖了前門又開後門，屬於有計劃地違規，考慮其認罪，扣減一半刑期，判囚七天。根據規例，違例者最高可罰五萬元及監禁半年。



被告酒吧樓下把風



案情指，四月八日深夜二時左右，警方到海防道地下巡查，初時見酒吧關閘，隨後發現有十五至二十人經海防道臨時街市的後門進入，警員跟隨入內，發現酒吧內有六十四名顧客，年齡介乎十四至六十歲，於是將在地下把風的被告拘捕。



香港酒吧業協會副主席錢雋永承認，疫情下，酒吧業界的經營十分艱難，員工基本上都被逼放無薪假，但強調第二輪抗疫防疫基金發放後，酒吧僱主都會將援助全數發予員工，助渡難關。