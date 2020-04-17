傳予世衞一半會費轉捐紅會 特朗普部署重啟美經濟

美國新冠肺炎疫情依然嚴峻。美國總統特朗普日前宣佈暫停向世衞撥款，有報道指美國或將今年餘下給世衞的一半會費約六千萬美元，轉捐給紅十字會或其他類似機構。特朗普指，美國疫情已過高峰期，他將會公佈重啟美國經濟計劃。而日本疫情上升，將擴大緊急狀態地區至全國。







綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間昨早十一時，全球新冠肺炎確診突破二百萬宗，有逾二百零六萬人確診，逾十三萬六千人死亡。全球疫情最嚴重的美國，累計逾六十三萬八千宗確診病例，死亡人數逾三十萬。



日本將全國實施緊急狀態



美國總統特朗普指，美國疫情已過了高峰，他會於當地周四稍後時間公佈重啟美國經濟的大計。有美國傳媒指，美國不會向世衛繳交今年餘下的一半會費，涉五千八百萬美元，並可能將有關款項捐給紅十字會或其他類似機構。美國國際開發署原本向世衞提供四千三百萬美元，作為監察全球小兒麻痹症的支付限期上周屆滿，現時亦決定不會提供款項。世衞總幹事譚德塞對美國暫停對世衞撥款，表示遺憾，正審視相關行動對世衞運作的影響。



此外，日本傳媒報道，日本政府因應新冠肺炎疫情持續，決定擴大進入緊急狀態的地區至全國，會先聽取諮詢委員會的意見，再正式公佈有關決定。日本緊急狀態將會生效至下月六日。截至昨日，日本有超過八千七百宗確診病例、逾一百八十人死亡。



星逾400外勞染疫



另外，新加坡昨日新冠肺炎確診急增，單日新增四百四十七宗病例，其中逾四百人住在外籍勞工宿舍。當局發現四個新的感染群組，其中三個涉及外勞宿舍，令現時與外勞宿舍有關的個案增至逾一千八百多宗，佔總確診人數近一半。全國現時累計近三千七百人宗確診病例。



