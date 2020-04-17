  • 2020年4月17日 星期五
  • 24º
  • 75%
熱門： 新冠肺炎iPhone大帽山腐屍梁偉雄限聚令

日報新聞 > 港聞

台灣單日零確診陳時中籲勿鬆懈

2020-04-17 列印
　　台灣抗疫表現超卓，過去一日並無新增確診個案，總數維持三百九十五宗。這次是台灣本周內第二次無單日新增確診個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣已經連續四天維持沒有新增本土確診個案，但台灣人不能鬆懈，一定要做好社交距離以及衛生防護。

內地新增46病例

　　此外，內地過去一日新增四十六宗確診新冠肺炎病例，三十四宗屬境外輸入，湖北省未有新增確診個案，亦無新增死亡病例，全國累計確診病例八萬二千三百四十一宗，累計死亡病例三千三百四十二宗，康復七萬七千八百九十六人。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd