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威尼斯旅遊倒閉 80萬團費未退還

2020-04-17 列印
威尼斯旅遊倒閉 80萬團費未退還
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　　新冠肺炎嚴重影響各地旅遊業。威尼斯旅遊昨日突然宣佈結業，有約八百名已繳費報團的旅客未獲退款，涉及約八十萬港元。該旅行社在分店外張貼停業啟示，指在疫情下長期處於零收入，已盡力退款予受影響的旅客，對未能退款的客人致歉，着他們持正本印花收據，向旅遊業議會求助，以及申請旅遊業賠償基金外遊費九成的特惠賠償保障。

　　威尼斯旅遊早於本年二月初，已透過其社交網站稱因疫情持續擴散，各分行暫停營業。其社交網站目前未有關閉，但旅行社網站已無法連上。

　　旅遊業議會表示，前晚接獲旅行社通知，指開業十一年的威尼斯旅遊因疫情影響，旅行社長期處於零收入，決定停業。議會稱，昨日已撤銷威尼斯旅遊的會籍。

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