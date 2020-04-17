  • 2020年4月17日 星期五
  • 24º
  • 75%
熱門： 新冠肺炎iPhone大帽山腐屍梁偉雄限聚令

日報新聞 > 港聞

美股中段跌100點

2020-04-17 列印
　　美國周四股市杜指開市繼續下跌，中段報二三四○三點，跌一百點；納指則報八五○九點，升一百一十六點。滙控美國預託證券價格見三十九點四二港元，升零點四七港元；騰訊則見三百八十七點一一港元，升五點七一港元。紐約期金報每盎司一千七百四十二點四美元，升二點二美元；紐約期油則報每桶二十點○五美元，升零點一八美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd