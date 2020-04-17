考生虛報健康將被扣分或取消資格 DSE倘取消參考「往績」評級

中學文憑試將於下周五開考，若疫情有變需要取消筆試，改以考生校內成績及學校的文憑試往績推算評級。教育局局長楊潤雄（見圖）昨天承認，未能完全反映個別學生的水平，但認為在沒有辦法舉辦考試的情況下，整體安排尚可接受。若考生虛報健康狀況，考評局指會扣分或取消其資格。



考試及評核局表示，部份考生因為生病或需要隔離檢疫而不能應考，由於沒有試卷上的分數，最高評分只有五級；若文憑試因疫情加劇而取消，考生評分則不設上限。秘書長蘇國生提醒考生，如虛報健康狀況，有機會會被扣分或取消考試資格。



楊潤雄認未能反映個別水平



若考試取消，需要以校內成績及學校過往文憑試表現推算評級。過往不少中學的文憑試整體表現較差，但仍能誕生狀元，對於單靠校內評核的方式來定斷考生評級會否造成不公現象，楊潤雄承認這個方法未能全面反映個別學生的水平，但認為在無法舉辦考試情況下，整體來說是一個可以接受的安排。另外，對於體育科只保留體適能及球類個人技術的考核，蘇國生指由於考核體育一般不會佩戴口罩，而且球類及跑步考核未必做到考生之間保持兩米距離，認為有關安排已作出平衡。



港大感染及傳染病中心總監何栢良說，知悉有學生擔心有其他考生服食退燒藥後到試場，或在交通過程中受感染，建議政府立法要求市民在公共交通或人多擠逼場所戴口罩，又呼籲全港市民在乘搭交通工具時戴口罩，提高安全系數。九巴表示，因應文憑試下周開考，將恢復部份早前暫停的學校區巴士路線。



受疫情影響本港學校已停課多時，楊潤雄指復課仍要視乎疫情發展，學生在這段期間停課不停學，相信不會影響暑假。



