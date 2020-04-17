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劏房租管小組本月下旬首開會

2020-04-17 列印
　　劏房租金高昂一直為社會詬病，政府昨日委任十三人成為「劏房」租務管制研究工作小組，任期十八個月至明年十月，主席由地監局主席梁永出任。工作小組將就「劏房」租務管制的可行性及可行方案進行研究，首次會議暫定於本月下旬舉行。

　　運輸及房屋局局長陳帆表示，梁永祥擁有領導法定和諮詢組織的豐富經驗，相信工作小組能提出全面及客觀的建議。

　　特首林鄭月娥一月公佈十項新措施，提升對基層和弱勢社群的支持的民生政策，其中一項是成立該工作小組。梁永祥現正擔任地產代理監管局主席和法律援助服務局主席，曾任僱員再培訓局主席等公職。

　　小組成員還包括公屋聯會總幹事招國偉、業主會會長佘慶雲、測量師學會前會長何鉅業等。

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