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元朗及新田公路散佈大石 八車「中招」

2020-04-17 列印
■行動中檢獲大量石頭。
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　　狂徒大石放路面企圖製造交通意外，昨凌晨約三時，元朗公路近十八鄉交匯處至新田公路落馬洲交匯處遭狂徒放置多塊大石，部份長約三十厘米、重十四公斤，結果導致四輛的士、兩輛輕型貨車及兩輛私家車爆軚無法行駛。警員到場發現長約十公里的現場兩段公路來回方向三條行車線被多塊大石堵塞，案件列作刑事毀壞處理，暫無人被捕。

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