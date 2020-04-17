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張健華性侵視障女案上訴駁回

2020-04-17 列印
■「康橋之家」前院長張健華。
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　　葵涌私營殘疾人士院舍「康橋之家」前院長張健華涉在一九八二至八六年間，在學校及夏令營五度性侵一名視障女學生，早前被裁定五項非禮罪罪成，並被判囚三十三個月。張不服定罪，昨到高等法院申請上訴，被上訴庭法官彭偉昌拒絕其申請。

　　自小患有黃斑點退化的張健華稱，他與女事主均是視障人士，認為涉嫌視障女事主不能認出他，又指原審不公。他稱自己身為視障人士，在獄中進行上訴困難重重，彭官反駁說：「視障人士都有能力㗎喎，你咪係囉！」又指出張申請法律援助被拒的原因，是無合理的上訴理據。

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