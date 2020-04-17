張健華性侵視障女案上訴駁回

正當全球新冠肺炎確診個案突破二百萬大關、死亡人數增至十三萬七千人之際，法國總統馬克龍接受電台訪問時表示，美國和中國都同意在抗疫期間實現「全球停火」，而他相信俄羅斯總統普京也「一定會同意」。 馬克龍說，他已取得聯合國安理會五個常任理事國中數個國家的同意，響應聯合國秘書長古特雷斯的呼籲，推動「全球停火」。他接受法國RFI電台一個節目訪問時稱：「（中國國家主席）習近平已經確定，同意我的看法。（美國總統）特朗普同意我的看法。（英國首相）約翰遜同意我的看法。我相信，（俄羅斯總統）普京也肯定會同意。」馬克龍沒有詳細披露他與上述幾位領袖的對話內容。 在莫斯科，克里姆林宮發言人佩斯科夫回應...

2020-04-17