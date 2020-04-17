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長沙灣14人「違聚」 位位罰二千

2020-04-17 列印
■屋苑內有「嚴禁賭博」的告示。
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　　長沙灣分區警員昨凌晨巡經幸福邨福月樓地下時，發現有人群聚集賭博涉嫌違反「限聚令」，向現場十一男三女發出定額罰款二千元的告票。事發時，警方原本到場是調查一宗懷疑打架案。政府上月底實施「禁聚令」，禁止多於四人的公眾聚集；截至周一凌晨，當局進行口頭勸喻四千多次，警方曾發定額罰款告票六十二張。

　　民協區議員徐溢軒表示，幸福邨福月樓地下是聚賭黑點，他曾嘗試多種方法制止如安裝閉路電視等，但效果不大。房屋署已在場張貼「嚴禁在此賭博」及《限聚令》相關條文等通告。

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