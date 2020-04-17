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長毛遊行後被刺傷 光頭漢被捕

2020-04-17 列印
■長毛展示傷勢，指僅是皮外傷。
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　　人稱長毛的前立法會議員梁國雄遇襲受傷。昨午二時許，長毛與多名市民遊行至西環干諾道西中聯辦對開，聲援早前被港澳辦及中聯辦批評「瀆職」的立法會議員郭榮鏗。長毛在遊行結束接受傳媒訪問期間，他遭一名戴口罩的光頭漢持長約七吋尖金屬利器衝前插傷長毛右腰。

  長毛負傷推開對方，警員接報到場拘捕涉嫌傷人男子，事後將他鎖上手銬帶署調查。長毛現場獲急救後清醒送院。他其後在醫院繼續接受傳媒訪問，展示傷勢時指出僅是皮外傷，拒絕留院觀察；他稱不知歹徒身份，坦言對遇襲案「無得驚」。

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