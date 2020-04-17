政府非工程合約 彈性付款助周轉

財經事務及庫務局發言人昨表示，為支持企業及紓緩政府承辦商在疫情下的現金周轉困難，政府會盡量彈性處理非工程合約的付款細則。



發言人說：「如果合約涉及前期付款或階段付款，我們鼓勵採購部門向合約承辦商增加前期付款的金額，以及分拆付款細則內的付款階段，從而提前開始付款和增加付款次數，藉此紓緩政府承辦商的現金周轉困難。」



此外，為協助承辦商進一步改善資金周轉情況，財經事務及庫務局局長早前已建議採購部門，在項目滿意完成和收到妥為擬備的發票後，從速向承辦商付款。在確保無損部門運作需要及合理保障政府利益的前提下，採購部門應以最靈活的方式盡力壓縮慣常付款周期，盡可能由三十日縮減至兩星期，甚或一星期。







