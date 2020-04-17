涉開無牌酒廠被捕 ﻿﻿﻿蠱惑男女入口酒當手工﻿酒賣

近年港人喜歡本地製造手工酒，海關搗破有蠱惑公司在社交平台吹噓本港首間自設釀酒工場製本地氈酒，其實紐西蘭入口氈酒扮「土炮」出售欺騙消費者，前日在荃灣一間無牌酒廠拘捕兩男女，檢獲氈酒及蒸餾器約值一百五十萬元。



涉案被捕二十九歲紐西蘭籍男子名Steven，報稱為公司董事，四十歲本地女子則是受僱職員，兩人屬朋友關係，同涉嫌違反應課商品說明條例及違反商品說明條例被捕。由於部份氈酒已流出市面，海關已聯絡分銷商回收，暫時已回收一百五十七支酒。



海關早前在網上發現一間自稱本港首間售賣本地自家蒸餾氈酒的酒廠，並展示工場內蒸餾器照片作招徠，至今運作約半年，而根據記錄，海關過去只批出五個製造烈酒的牌照，當中兩家是製作氈酒但不包括涉事酒廠，疑無牌釀酒引起海關偵查。同時，該公司於本月初曾向海關申請入口許可證，在紐西蘭入口一批氈酒，海關本月十二日檢查該批已完稅入口氈酒時，卻發現一千五百五十七支無貼上任何標籤，相關不尋常行為可疑，前日突擊搜查該公司在荃灣柴灣角街華俊工業中心工場，揭發內有一千三百二十五支並無貼上任何標籤及未開封的氈酒、少量已標上本地標籤氈酒及一批標籤。



海關估計該公司在工場將紐西蘭氈酒入樽，再貼上本地製標籤，故相信該公司作虛假聲稱，令人誤以為紐西蘭氈酒是本地釀製氈酒。至於場內一部已舖塵的大型酒精蒸餾器，相信是「擺設」未有使用。



據了解，涉事釀酒公司於一五年成立，去年六月舉行的氈酒節時，曾於活動上推出該聲稱為首支香港製造的氈酒，每支售價為四百八十至五百元。



