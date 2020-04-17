八條口罩生產線獲批政府資助

早前有報道指，一款獲政府資助的本地口罩，在市面出售時標榜為「特區政府口罩生產線配額的首間公司」。商務及經濟發展局發言人昨日指，政府原則上已批准八條生產線的資助申請，並會與獲批資助的公司簽訂協議。在簽訂協議之前，政府至今尚未向任何公司發放資助，或採購符合認證標準的口罩。



根據本地口罩生產資助計劃，受資助的生產線每月首二百萬個口罩，要先供應給政府，餘下才可在市面出售。商經局沒正面回應涉事的口罩生產商，是否有另一條自資生產線，但強調所有在本港出售的口罩，都要符合《商品說明條例》和《消費品安全條例》。



