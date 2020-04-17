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社工覆核監警會審視警方 法官指無越權判敗訴

2020-04-17 列印
社工覆核監警會審視警方 法官指無越權判敗訴
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　　社工呂智恆早前入稟高等法院申請司法覆核，指要求裁定監警會審視警方處理反修例示威事件，是超越其權限。楊家雄法官昨日裁定監警會並無越權，判呂智恆敗訴，並需承擔訟費。監警會主席梁定邦（見圖）表示，要研究判詞，透露審視報告接近完成，會涵蓋至三月初的投訴，估計最快下月底可完成整份報告，如果法院批准就會公開全份報告。

　　監警會發言人歡迎裁決，表示明白社會非常關注審視工作進度及報告，會方將盡快召開會議，決定發表報告安排。屆時發表的完整報告，將涵蓋去年六月九日、六月十二日、七月一日、七月二十一日、八月十一日及八月三十一日發生的大型公眾活動相關事件，以及新屋嶺扣留中心及警員身份識別議題。監警會又強調，會繼續按現行《監警會條例》公平公正地進行審視工作。

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