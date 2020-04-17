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無業漢涉藏武器准保釋候審

2020-04-17 列印
■辯方指被告被捕後，遭警員打傷眼角和拒絕就醫要求。
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　　廿七歲無業漢涉在去年萬聖節晚，在旺角運動場外被截獲管有士巴拿、摺刀、鉗等物品，事後被控一項管有攻擊性武器罪，案件昨日在九龍城法院提堂。署理主任裁判官嚴舜儀批准辯方將案件押後至六月十一日審理，另辯方投訴被告於被捕後，曾遭警員打傷眼角和拒絕就醫要求，亦有警員威脅會將汽油彈放進其背囊內。

　　被告張子軒，被控一項管有攻擊性武器罪，指他於去年十一月一日，在九龍旺角運動場道十二至十四號金明閣外，管有一把士巴拿、一把摺刀、兩把鉗，意圖將其作非法用途。被告獲准以二千元保釋外出，其間不可離港、每周到警署報到三次，亦不可接觸控方證人。

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