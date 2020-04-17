菜檔遭爆竊失逾三萬元

葵涌一個前舖後居菜檔發生爆竊案，檔主起牀時發現菜檔有搜掠痕迹報警，警員到場經點算後，證實損失現金逾三萬元。警方調查後，不排除檔主未有鎖好窗戶遭賊人有機可乘。



現場為打磚坪街近屏富徑一個前舖後居菜檔，六十八歲姓曹檔主昨凌晨四時許醒來時，驚覺店門打開，菜檔有凌亂及有搜掠痕迹，疑遭夜盜潛入爆竊報警求助。警方接報到場，一度懷疑賊人仍在附近，但兜截並無發現可疑人。姓曹檔主事後經點算，證實損失現金三萬六千元。警員現場調查時，發覺菜檔的門窗沒有被撬痕迹，不排除事主未有將門窗關好，被賊人有機可乘，案件列作爆竊，交由葵青警區刑事調查隊跟進。警方事後翻看附近一帶大廈及店舖閉路電視錄影，追緝賊人歸案。



