﻿呈獻美食 日女疫市留港打拼 為客撒播快樂種子

新冠肺炎疫情不斷擴散，終演變成全球大流行的疫症。病毒傳染力高，人心惶惶，各地實施封城防疫，停工又停市。正值本港疫情爆發初期，來港在高級日式食店工作的野村寬美（Hiromi Nomura），沒有選擇回鄉避疫，反而留下來為事業打拼，無懼在逆市下為客人帶來貼心有禮的進餐體驗，為的是鼓勵大家活在當下、撒播快樂的種子。



精通英語的Hiromi，師承東京米芝蓮一星燒肉店「蕃 YORONIKU」創辦人兼名廚桑原秀幸（Vanne Kuwahara）。「蕃 YORONIKU」的訂座難度甚高，其人氣更拓展至海外。Hiromi去年四月跟隨師傅來港幫忙打理銅鑼灣燒肉店「和牛蕃」，短暫工作近一個月，對朝氣勃勃的香港留下深刻印象。其後，她向師傅請纓，先回到日本學習理料頂級和牛、清酒等專業知識，同時處理簽證等問題，最終敲定去年十月來港工作，開拓自己的新一頁。



生性樂觀 享受生活刺激感



Hiromi隻身越洋來港將近半年，初抵埗時正值反修例示威浪潮，大大小小的街頭抗爭不斷，包括她食店所有的銅鑼灣，但沒有嚇怕她，反而令她不斷反思工作的意義，堅持用和藹貼心的待客態度，為食客帶來體貼的堂弄文化，成功吸引不少客人捧場。隨後新冠病毒確診者漸漸在社區浮現，Hiromi曾在一月下旬返回東京四天探望母親，一解鄉愁。當上月歐美疫情大爆發時，港府宣佈禁止外國人踏足本港，居港外籍人士因而處於兩難狀態；一是回祖國；二是留港。Hiromi選擇後者，堅持留港奮鬥。回想當時錯過留在日本的機會，她不但沒有後悔，生性樂觀的她說：「要活在當下，享受生活帶來的刺激感。」



「和牛蕃」精選不同和牛部位作為料理重點，當中主打以獨特大理石花紋而聞名「日山和牛」和招牌A5和牛三文治，肉身極為軟綿且賣相吸引。身材高瘦的Hiromi站在餐桌前手起刀落，預備各種燒肉料理，架勢十足。她留港打拼的決定幸獲母親支持，二人不時會以視像方式聯繫和互相關懷對方，疫難當下，親情更顯得可貴。



Hiromi說，在香港的工作時間長，同事們亦十分講求效率，急促的工作方式差點兒令她喘不過氣，但她沒有想過放棄，不斷鞭策自己，原因之一是為了日後可以開設屬於自己的餐廳。小小夢想背後的動力是甚麼，她毫不猶豫地對記者說：「希望能夠帶給人歡樂！」



記者：黃素珊 攝影：褚樂琪