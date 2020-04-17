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「童你抗疫」資助基層防護物資

2020-04-17 列印
「童你抗疫」資助基層防護物資
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　　為應對疫情，聯合國兒童基金香港委員會於上月中展開「童你抗疫」衞生行動，將獲贊助的一百三十五萬件抗疫物資及口罩，分發給弱勢社群，已有超過三千一百名家長及小朋友受惠。

　　此外，本地高科技公司Raze Technology亦向「童你抗疫」贊助一款「光觸媒」噴劑，其消毒自潔塗層可分解細菌和病毒。委員會表示，已安排專業團隊在劏房戶的廁所噴灑消毒自潔塗層（見圖），期望協助大量有需要家庭，為他們提供更衞生的生活環境。



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