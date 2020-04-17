﻿未受「抗疫基金」補貼 小企苦撐變賣生財工具

港府第二輪防疫抗疫基金總值逾一千三百億元，期望盡攬各行各業，惟過程仍有「漏網之魚」。理髮業慣以拆帳形式出糧，僅少量學徒有強積金供款，業界估計行內只有五分一人可獲工資補貼。大型展覽活動復辦無期，展覽業界手停口停，首輪抗疫基金雖撥款十億元，近萬個展覽工程、設計及製作人員仍不獲支援，無奈變賣大型器材減低存倉開支，增加現金流苦撐。



港府推出八百一十億元「保就業計劃」，向所有為僱員支付強積金供款的合資格僱主，提供上限為九千元的薪金補貼，冀保住僱員飯碗。至於強積金計劃未有完全涵蓋的飲食、建造及運輸業，則可獲工資補貼支援。



然而，不少行業僱主亦未有為員工供強積金，理髮業便是一例。香港專業髮廊管理協會創會會長劉玉棠指出，行內約有四千家髮型屋，其中六成髮型師為自由身工作者，與髮型屋拆帳支薪，「大部份髮型師支票出糧，無供強積金。」她指行內普遍生意額已下跌一半，有高級髮廊生意更大跌七成。髮型屋老闆袁宜聰指由於學徒以固定月薪出糧，故公司會為其供強積金，符合「保就業計劃」申請資格，但該店只有兩名學徒，他估計行內只有五分一人可獲工資補貼。



無供強積金 不獲補貼



本港會展業受疫情影響停頓至今，政府早在二月撥出十億，資助參與貿發局展覽參展商，以及在會展及亞博館舉辦展覽的主辦機構，做法遭業界批評只幫一部份人。香港活動策劃、展覽及舞台製作聯合總會顧問李彥儀不諱言，業內有近四成展覽活動，須租用酒店、大學及小型會場，惟政府只着眼補助展覽商，未有顧及以萬計展覽工程、設計及製作人員的生計。她續指，展覽業須長期聘用「散工」，以項目經理為例，大部份為自僱人士未必有供強積金，「還未計及負責製作的燈光師、木工師，以及活動助手等散工。」



展覽及舞台製作公司老闆李睿杰直言，大型器材租置成本高，須長期租用三個大型工廈單位存放，加上技術性員工需時培訓，為免疫情緩和後出現人才斷層，他要繼續「倒貼」：「每月人工、租金開支及機器供款，加起來都要五六十萬。」李睿杰續說今年生意已跌至零，有部份行家因欠缺現金流，急需變賣大型器材，「好可能賣完所有器材，仍支撐不到公司開支，也要無奈結業。」



香港展覽業服務聯盟主席黃超民表示，本港有逾八百家從事展覽工程及設計的公司，保守估計有近萬從業員。他對在背後默默耕耘的展覽工程及設計的公司，未能取得政府補助感到唏噓。



身兼行政會議成員的立法會議員葉劉淑儀日前表示，收到多名市民查詢，表示成為新一輪防疫抗疫基金的「遺漏者」，包括從事散工、自僱人士，以及年過六十五歲，已提取強積金卻仍在職場工作的人士。據了解，新民黨正組織「自僱人士聯盟」，集合個案統一向政府反映「遺漏者」的訴求。



政府預計下周一推出的「百分百擔保特惠貸款」，企業最高可獲四百萬元貸款。不過，已有中小企獲銀行告知，其公司因未能提供足夠文件，申請將不獲受理。從事食品批發生意的莊先生遭拒絕申請，「商業登記證、公司月結單及貨單我都有，由於辦公室與幾家公司合租，無辦法提供獨立租約及水電費單。」莊先生頓感無奈：「我現在有幾百萬元街數未收到，出現周轉困難，如果借不到錢，很快就到我結業。」



立法會批發及零售界議員邵家輝知悉，百分百擔保特惠貸款的貸款額將按企業僱員薪金及租金的總和釐定，認同部分中小企合租辦公室的做法，或會令申請貸款過程出現阻滯，建議政府酌情處理。



