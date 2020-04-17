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﻿入門版iPhone SE 今晚網上預訂

2020-04-17 列印
﻿入門版iPhone SE 今晚網上預訂
■新機有四點七吋顯示屏及指模感應器，只有一個主攝影鏡頭。美聯社
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  受新冠肺炎疫情影響，全球經濟活動陷於停頓之際，美國蘋果公司周三突擊宣佈推出入門版iPhone SE，香港今晚八時起接受預訂，下周五正式開售，售價由三千三百九十九港元（64GB）起。產品性價比高，隨即惹來不少人熱烈討論，有先達店主卻預計新款iPhone SE難以炒起。

  新款iPhone SE的以iPhone 8的機身為設計藍本，有四點七吋顯示屏及指模感應器，沒有臉容辨識技術，也沒有多組主攝影鏡頭。

$3399元起 屏幕4.7吋

  新機採用與旗艦機iPhone 11 Pro同級的A13 Bionic處理器，及支援雙SIM卡、NFC及無線充電功能。機身顏色有黑、白與紅三款（小圖），有航太等級鋁金屬外殼，與堅固玻璃材質設計。
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