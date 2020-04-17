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萬寧推公院取藥服務

2020-04-17 列印
　　連鎖藥房萬寧公佈，由即日起提供標準藥物取藥服務。醫管局轄下七間公院，包括東區醫院、瑪麗醫院、基督教聯合醫院、瑪嘉烈醫院、伊利沙伯醫院、威爾斯親王醫院及屯門醫院的專科門診病人，經核實資格後，可在該聯網內指定的萬寧分店取藥，以減低進出醫院的感染風險。萬寧會收取五十元作為服務費用。

　　病人須先登記「醫健通」服務，未登記的人士可帶智能身份證到萬寧藥劑部登記及啟動服務，而十六歲以下兒童則需要先在網上登記。

　　市民申請前宜預先檢查是否有足夠藥物於等候期服用，詳情請帶同醫院覆診紙或覆配處方，到設有藥劑師的萬寧分店查詢，或致萬寧藥劑師熱線2299-3333。

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